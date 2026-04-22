ترامب يعلن نجاحه في وقف إعدام 8 نساء في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن "تطور إيجابي في ملف حقوق الإنسان بإيران"، حيث قال إنه تمكن من منع إعدام ثماني نساء كن محتجزات لدى السلطات الإيرانية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أخبار جيدة جدا! لقد أُبلغت للتو أن النساء الثماني المتظاهرات اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يتم قتلهن بعد الآن.

سيتم إطلاق سراح أربع منهن فورا، بينما ستُحكم أربع أخريات بالسجن لمدة شهر واحد".

وأضاف: "أُقدر كثيرا أن إيران وقادتها احترموا طلبي، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وأوقفوا تنفيذ الإعدام المخطط له".

وكان ترامب قد وجه يوم الثلاثاء نداء إلى القيادة الإيرانية طالب فيه بعدم إعدام هؤلاء النساء، وكتب في منشور سابق: "إلى القادة الإيرانيين، الذين سيشرعون قريبا في مفاوضات مع ممثليّ: سأقدر كثيرا الإفراج عن هؤلاء النساء. أرجوكم لا تؤذوهن! ستكون بداية رائعة لمفاوضاتنا!!!".