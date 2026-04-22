إيران تشترط فك تجميد الأصول ورفع الحصار البحري للتقدم في المحادثات

كشف مصدر باكستاني لصحيفة "الشرق"، أن إسلام آباد طلبت من طهران النظر في عقد جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وجه خلال لقائه بسفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى القيادة الإيرانية بهذا الشأن، داعياً إلى استكشاف فرص التهدئة والحوار.

وأشار إلى أن الاجتماع، الذي استمر لفترة طويلة، ركز على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والضغوط الدولية المتزايدة على إيران، إضافة إلى بحث آفاق تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن طهران تضع على رأس أولوياتها في أي مسار تفاوضي محتمل مسألتي فك تجميد الأصول الإيرانية ورفع الحصار البحري، باعتبارهما شرطين أساسيين للتقدم في المحادثات.