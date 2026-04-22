جمال عبد الجواد: تمديد وقف إطلاق النار يعكس مأزق واشنطن.. ولكنه الأكثر حكمة

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد الحالي يكشف بوضوح عن حالة مأزق يواجهها الطرفان الأمريكي والإيراني، في ظل غياب رؤية حاسمة لإدارة الأزمة.

وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار دون سقف زمني محدد يُعد تصرفًا غير معتاد، ويعكس حالة من عدم الاستقرار داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، متسائلًا عما إذا كانت واشنطن تسعى للإبقاء على الوضع الراهن أو تمهد لتسليم زمام المبادرة للطرف الآخر.



وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس غياب استراتيجية واضحة، إلا أنه اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يظل الخيار الأكثر حكمة في الوقت الراهن، مقارنة بأي سيناريو آخر قد يؤدي إلى تصعيد عسكري واسع، خاصة أن البدائل كانت قد تفتح الباب أمام ردود إيرانية تستهدف منشآت حيوية في منطقة الخليج.



وأضاف أن الرئيس ترامب قد يقبل بقرار يبدو "سيئًا" من الناحية السياسية، لكنه عمليًا الأقل تكلفة في ظل الظروف الحالية، كونه يجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد.