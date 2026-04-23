ساويرس: التحديات الاقتصادية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه من الممكن أن يكون هناك تغير واضح في توجهاته الاستثمارية داخل مصر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تقليص لنشاطه الاستثماري وتجنب التوسع، لا سيما في القطاع العقاري، في ظل التحديات الاقتصادية.

وقال نجيب ساويرس، خلال تصريحات لقناة العربية، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين حاليًا ارتفاع تكاليف التنفيذ بعد التعاقد، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر في المشروعات العقارية حال بيع الوحدات بأسعار لا تعكس الزيادات المستقبلية في التكاليف.

وتابع أن حالة عدم الاستقرار المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم تدفعه إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا، لتقليل المخاطر المحتملة، خاصة مع استمرار القلق بشأن مستويات الدين العام.

وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة، وعلى رأسها البترول، ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد، ما انعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

كما انتقد بعض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مثل تقليل الإضاءة والإغلاق المبكر للمحال، مؤكدا أنها قد تترك انطباعًا سلبيًا لدى السائحين، وتؤثر على جاذبية القطاع السياحي، رغم ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة.