عضو الحزب الجمهوري: السيطرة على مضيق هرمز تخالف القانون الدولي وتؤثر على التجارة

قال مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري، إن تمديد وقف إطلاق النار من جانب الرئيس ترامب يتماشى مع تصريحاته المتغيرة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا التغير يمثل أحد أبرز الإشكاليات في إدارة الأزمة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الخطة التي كانت مطروحة منذ شهر تضمنت السيطرة على مضيق هرمز والجزر المحيطة به، وهو ما اعتبره مخالفاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أن هذا الممر يعد ممراً دولياً لا يجوز إغلاقه أو السيطرة عليه لما له من تأثير مباشر على التجارة العالمية.

وتابع، أن التطورات في مضيق هرمز أدت إلى تداعيات اقتصادية واضحة، حيث ارتفعت أسعار النفط والغذاء داخل الولايات المتحدة، وهو ما انعكس سلباً على شعبية الرئيس ترامب، مؤكداً أن قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي باتت تعارض سياساته الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر قد تشهد تغيرات سياسية مهمة، مع احتمالات فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات سياسية ضد الرئيس.

