دبلوماسي سابق: ترامب لا يمتلك القدرة على تنفيذ سيناريو هدم إيران بشكل كامل

أكد السفير مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية من واشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقًا كبيرًا في ما يتعلق بالتعامل مع إيران، مشيرًا إلى أن المشهد الداخلي الأمريكي لا يدعم الانخراط في حرب واسعة النطاق.

موضحًا أن ترامب لا يمتلك القدرة على تنفيذ سيناريو يقوم على "هدم إيران بشكل كامل".

وأشار مسعود معلوف، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرأي العام الأمريكي يميل إلى رفض الدخول في مواجهة عسكرية جديدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على صانع القرار الأمريكي، مضيفًا أن ترامب يسعى للخروج من هذا المأزق عبر إطلاق تصريحات قوية، بالتزامن مع إمكانية القبول بشروط إيرانية مرتبطة بتمديد الهدنة أو استمرار وقف إطلاق النار، بهدف احتواء التصعيد وتجنب تداعياته.

وأشار مسعود معلوف، إلى أن تنفيذ أي تهديدات أمريكية قد يدفع إيران إلى الرد عبر استهداف مصالح امريكا أو دول حليفة لواشنطن، ما قد يفتح الباب أمام أزمة أوسع تضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات جديدة.

وتابع أن تقارير إعلامية غربية تحدثت عن تراجع في مخزون الذخائر الأمريكية، موضحًا أن ترامب عقد اجتماعات مع مسؤولين في قطاع إنتاج الأسلحة من أجل تسريع وتيرة التصنيع العسكري، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن يقدم ترامب على حرب شاملة ضد إيران، معتبرًا أن الأولوية بالنسبة له ستكون إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، بما يسمح بإظهار تحقيق أهداف سياسية أمام الداخل الأمريكي.