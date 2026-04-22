أيمن محسب: قانون حماية المنافسة يعزز الاستثمار ويكافح الاحتكار

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة يمثل أداة مهمة للحفاظ على توازن السوق، مشيرًا إلى أنه يسهم في توفير السلع بجودة متنوعة، بما يمنح المستهلك حرية الاختيار، ويعزز مناخ الاستثمار.

وقال أيمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحتكرين، وتطبيق عقوبات مغلظة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة داخل الأسواق.

وأضاف أن قانون حماية المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قادر على جذب الاستثمارات، وحماية السوق من الممارسات الضارة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجهات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قائم على التنافسية.