رئيس وزراء كندا: الهجمات الإيرانية على الإمارات غير مبررة ويجب خفض التصعيد

أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الهجمات التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى خفض التصعيد في الصراع الدائر بالمنطقة.

وقال كارني في منشور على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي / فيسبوك/ إن كندا تدين بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية غير المبررة على الإمارات العربية المتحدة، وتتضامن مع شعبها.

وذكر أن بلاده تتضامن مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وشعبها، مشيدا بالجهود الدفاعية المبذولة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد كارني مجددا دعوة كندا إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 12 صاروخًا باليستيًا، وثلاثة صواريخ كروز، وأربع طائرات مسيّرة، في أول هجمات إيرانية على الدولة الخليجية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أربعة أسابيع.