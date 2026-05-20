حقيقة فيديو اقتحام الأجهزة الأمنية منزل دون وجه حق بسوهاج

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام الأجهزة الأمنية بسوهاج بإقتحام منزله "دون وجه حق" لضبط آخر.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة جرجا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقين ، نجل شقيقيهما) طرف ثان (عامل) لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية ولهو الأطفال ، قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول مما أدى لوفاة إثنين منهم وإصابة آخر ولاذ بالهرب.



بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان إختباء المتهم الهارب، ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهداف المذكور وحال قيام القوات بمحاولة ضبطه قام بالقفز على سطح منزل القائم على النشر ، وتم ضبطه وبحوزته (البندقية الآلية المستخدمة فى التعدى ).

وبسؤال زوجة الشاكى فى مضمون الشكوى نفت ما ورد بها ، وأشارت إلى قيام زوجها (متواجد حالياً خارج البلاد) بنشرها لعدم علمه بالحقيقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.