عار عليك.. هجوم ساحق ضد سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي

محمد على

تنكر وزير المالية المتطرف الصيهوني بتسلئيل سموتريتش لداني إلجارت، الذي اختُطف شقيقه إيتزيك إلجارت خلال هجمات 7 أكتوبر 2023.

قُتل إيتزيك إلجارت لاحقاً في الأسر بفعل الضربات والقصف الجوي الصهيوني على كل مكان في غزة مما أدى إلى قتل الأسرى، وذلك خلال مناقشة لجنة الدستور في الكنيست لمشروع القانون المثير للجدل الذي يقسم دور المدعي العام.

قال إلجارات مخاطباً وزير المالية الجالس بجانبه مباشرة"لا يوجد بلد آخر في العالم يتخلى عن رهائنه".

ورداً على ذلك، سأل سموتريتش إلجارات عن هويته، مما أثار غضب المشرعين وإلجارات نفسه، الذي أجاب: "لقد قُتل أخي بسببك، وأنت لا تعرف من أنا؟ عار عليك".

حتى بعد أن عرّف إلجارت عن نفسه، تنكر سموتريتش له، فلم يلقي له بالًا أو يلتفت إليه، بل استمر في الصراخ على نواب المعارضة خلال المناقشة الحادة.

عارض سموتريتش بشدة صفقات الرهائن، وهدد في مناسبات عديدة بالاستقالة من الحكومة بسبب الاتفاقيات المقترحة.

كان إيتزيك واحداً من 38 رهينة تم اختطافهم أحياء في 7 أكتوبر وقتلوا في الأسر بعد 8 أكتوبر 2023.

