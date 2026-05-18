ألمانيا تعلن عن خطة لتوسيع نطاق الدفاع المدني

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أن الحكومة تعتزم استثمار مليارات اليورو في برنامج يهدف إلى تعزيز قدرة ألمانيا على حماية مواطنيها في حال نشوب نزاع أو وقوع كارثة.

وقال دوبريندت، في تصريحات اليوم الاثنين: "نحن نعمل على تعزيز حماية السكان والدفاع المدني"، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

كما أشار السياسي البافاري المحافظ إلى أن ألمانيا تعمل على تعزيز قدراتها على الاستجابة للتهديدات الهجينة، وزيادة الدعم المقدم للعاملين المتطوعين في مجال الطوارئ.

وأوضح أنه سيتم تعزيز التكامل بين الهياكل العسكرية والمدنية للدفاع لتعزيز الأمن والمرونة.

وتبلغ قيمة البرنامج المُخطط له 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار أمريكي)، وسيتم استخدام هذه الأموال لتوفير معدات ومبان وكوادر وتقنيات إضافية، بما في ذلك للوكالة الفيدرالية للإغاثة التقنية.