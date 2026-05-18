بيتكوين تهبط دون 77 ألف دولار مع ارتفاع عوائد السندات وتزايد رهانات الفائدة

تراجعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" دون مستوى 77 ألف دولار اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي سجلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية وصعود أسعار النفط جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، وهو ما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وسجلت "بيتكوين" -أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- انخفاضا بنسبة 1.5% لتصل إلى 76,946.60 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع مايو الجاري، وذلك بعد أن كانت قد تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 80 ألف دولار الأسبوع الماضي دون الاستقرار فوقه، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".