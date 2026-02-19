نجيب ساويرس: الهجوم اليومي دليل نجاحي.. والشتيمة سلاح الضعفاء

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن تعرضه للهجوم والانتقاد بشكل يومي أصبح جزءًا طبيعيًا من مسيرته، معتبرًا أن غياب الهجوم قد يكون مؤشرًا مقلقًا.

التعرض للانتقادات

وأكد أنه إذا لم يتعرض للانتقاد أو الهجوم عشرات المرات يوميًا، يشعر بأن هناك شيئًا غير طبيعي، لأن الشخص صاحب المواقف الواضحة يكون دائمًا تحت دائرة الضوء.

النجاحات الكبرى التي حققها

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة قناة النهار، أن النجاحات الكبرى التي حققها، مثل تجربة موبينيل، صاحبتها موجات من النقد والهجوم، وهو ما يعتبره أمرًا متوقعًا لأي شخصية مؤثرة تتبنى مواقف صريحة.

وأشار ساويرس إلى نشاطه على منصة تويتر، حيث يتابعه ملايين المستخدمين، لافتًا إلى أنه يميز بوضوح بين النقد الموضوعي والسباب الشخصي.

الحجة والمنطق

وأكد أنه لا ينزعج من النقد أبدًا، بل يرحب به طالما كان قائمًا على الحجة والمنطق، لكنه لا يتسامح مع الإهانات، موضحًا أنه يقوم بحظر من يتجاوز حدود الأدب.

وشدد على أن الشتيمة ليست وسيلة أصحاب الحجة، بل تعكس ضعفًا، بينما القوي يواجه الرأي بالرأي والحجة بالحجة، مؤكدًا أن احترام الاختلاف هو الأساس، حتى في أشد لحظات الجدل.