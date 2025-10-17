قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
محافظات

محافظ مطروح: نشر ملصقات بتعريفة الركوب الجديدة بالمواقف لمنع الاستغلال

مدير التموين خلال احد الجولات على محطات الوقود
مدير التموين خلال احد الجولات على محطات الوقود
ايمن محمود

ووجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بطبع بطبع ملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها .

كما وجة بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر، أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،

وكذلك التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف

 0464933158 أو

0464943692 

أو على الخط الساخن 114لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية

 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

جاء ذلك  ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق ١٧- ١٠ - ٢٠٢٥ زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الأسعار كالتالى..

 بنزين ٨٠ من ١٥،٧٥جنيه إلى ١٧،٧٥جنيه،وبنزين ٩٢ من ١٧،٢٥جنيه إلى ١٩،٢٥جنيه ،وبنزين ٩٥ من ١٩ جنيه إلى ٢١ جنيه ،اما سعر لتر السولار فتحرك من سعر ١٥،٥جنيه إلى ١٧،٥ جنيه، وغاز تموين السيارات من ٧ جنيه إلى ١٠ جنيه/م٣، مع تثبيت الاسعار لعام كامل كحد أدنى

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح البنزين والسولار

