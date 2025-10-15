قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سكرتير عام مطروح يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بحى الشروق

ايمن محمود

تفقد المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد بمطروح، يرافقه محمود إمبابى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس محمد العشرى، مدير عام الطرق، ومسئولو إدارات متابعة تنفيذ المشروعات بمجلس مدينة مرسى مطروح، منطقة حى الشروق بالكيلو 7، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ضمن الخطة الاستثمارية 2025 /2026، مع الاطمئنان على كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالمنطقة وتنظيم أماكنها بالشوارع بما لا يعيق حركة السيارات والمرور.

ووجه السكرتير العام المساعد خلال الجولة بضرورة حفر مسار لكابل كهرباء متواجد على الأرض بالتنسيق مع شركة الكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين، وكذلك استكمال جميع المرافق والبنية التحتية بالمنطقة بعد الانتهاء من إصلاح المواسير الخاصة بالصرف الصحى وإعادة الشىء لأصله لتيسير حركة المواصلات وأهالى المنطقة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتوصيل خدمات البنية التحتية، مع بحث شكاوى المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها والتيسير عليهم.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

