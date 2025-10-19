موجز أخبار الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات إجبارية علي سيارات الأجرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

حيث وجّه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و القطاعات التنفيذية المعنية، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة الإقليمية والداخلية؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك المرور على محطات الوقود وتعبئة الغاز، وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

كما شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بوضع الملصقات الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للتعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى السيارات، والإعلان عن أرقام تلقي شكاوى و بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والتصدي لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وأوضحت المحافظة أنه يمكن الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام :

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة (أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477 )

إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047

غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية .

وضع ملصقات إجبارية بالتعريفة الجديدة علي سيارات الأجرة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تكثيف حملات المرور والمتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود؛ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للمواد البترولية، لافتا إلى أنه تم وضع ملصقات إجبارية بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات الأجرة.



وأشار الزملوط إلى متابعة رؤساء المراكز ومسئولي مديرية التموين انتظام سير العمل بمواقف خطوط السير الداخلية والخارجية ومحطات الوقود، وإعلان التعريفة الجديدة بوضوح لمنع استغلال المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأعلنت وزارة البترول اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الجمعة 17 أكتوبر، تحريك أسعار المنتجات البترولية في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه.

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه.

السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه الزيادة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار كل 3 أشهر، وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ومنع أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

منظمة الفاو تطلق مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة" بالوادي الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد، التدريب الأول حول ريادة الأعمال الزراعية، وذلك في إطار مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيًا بواحة الفرافرة" والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة.

شارك في افتتاح التدريب الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور أحمد دياب - أخصائي البرامج بمنظمة الفاو ومدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد أخصائي ريادة الأعمال الزراعية بمنظمة الفاو.

وشدد الدكتور مجد المرسي على أهمية الدورة وانها فرصة لاهالي الفرافرة والذي يمتلك فكرة مشروع زراعي، يمكنة الآن الاستفادة وتطوير الفكرة وتحويلها إلى واقع.

ثم تحدث دكتور أحمد دياب منوها أن التدريب يهدف الي عدة محاور منها توعية المزارعين بالتغذية الصحية وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الأغذية، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل من خلال برامج لبناء القدرات للشباب والنساء في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر المدرة للدخل.

محافظ الوادى الجديد يهنىء الفائزين بالمراكز الأولى فى مبادرة صيفك رقمى



هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، فريق العمل وطلاب المحافظة الفائزين ضمن المراكز الأولى والمتميزة على مستوى الجمهورية في مبادرة «صيفك رقمي» التي ينظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شملت منح رخص دولية للطلاب المتميزين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سامى فضل وكيل تعليم المحافظة عن بالغ تقديره لفريق العمل للجهد المبذول المتميز فى تنظيم المسابقة والتى تهدف لبناء جيل رقمى يواكب الثورة التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم.

وجرى تكريم فريق العمل والذى يتضمن :

أ - مى محمد عبد اللطيف مدير أكاديمية سيسكو بالمحافظة

أ- منى حسين عيد واعر مدرب

فريق طلاب المدارس المختلفة :

- عمر محمد حمد الله مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية

- سارة محمد على مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية

-احمد محمد ادريس, الخارجة الثانوية بنين

ـعلى احمد على حماية الله, الخارجة الثانوية بنين

احمد سيد جاد الكريم, مدرسة الخارجة الثانوية بنين

-رسيل مصطفى محمد بولاق التعليم الأساسى

-نور محمود ابراهيم خليل, ناصر الإعدادية

-حسناء حمادة مصطفى, الشعراوى الثانوية بنات

-سلمى محمد ابراهيم, نجيب محفوظ الثانوية بنات

ـ ريناد اسلام محمد عبد المعطى ، الرسمية المتميزة لغات

- اروى محمد حسين، باريس الثانوية

-داليا اشرف صادق, باريس الثانوية.