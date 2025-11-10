القومي لذوي الإعاقة: بطاقات تصويت بطريقة برايل للمكفوفين وملصقات للإعاقات السمعية

علقت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على التيسيرات المقدمة لذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب .



وقالت إيمان كريم في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك غرفة عمليات تتابع سير العلمية الانتخابية ".

وتابعت إيمان كريم :" هناك إقبال كبير من ذوي لهمم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ".

وأكملت إيمان كريم :" عقدنا لقاءات كثيرة في مختلف المحافظات لتوعية اذوي الهمم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي والدستوري ".

ولفتت إيمان كريم :" يتم توفير بطاقات تصويت مكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين وملصقات للإعاقات السمعية في مختلف اللجان الانتخابية ".