ملحمة وطنية في الهرم .. الآلاف يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

في مشهد يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، شهدت لجان دائرة الهرم إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 .



اصطف الآلاف أمام اللجان منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط أجواء من الحماس والتنظيم



رصدت مقاطع الفيديو الإقبال الكبير أمام لجان دائرة الهرم ، حيث تنوعت المشاركة لتشمل كل الفئات.



وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.