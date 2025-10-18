وضع ملصقات إجبارية بالتعريفة الجديدة علي سيارات الأجرة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تكثيف حملات المرور والمتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود؛ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للمواد البترولية، لافتا إلى أنه تم وضع ملصقات إجبارية بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات الأجرة.



وأشار الزملوط إلى متابعة رؤساء المراكز ومسئولي مديرية التموين انتظام سير العمل بمواقف خطوط السير الداخلية والخارجية ومحطات الوقود، وإعلان التعريفة الجديدة بوضوح لمنع استغلال المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأعلنت وزارة البترول اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الجمعة 17 أكتوبر، تحريك أسعار المنتجات البترولية في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه.

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه.

السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه الزيادة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار كل 3 أشهر، وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ومنع أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.