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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع الطلب الأوروبي يضغط على الصادرات البلغارية ويدفع الشركات للبحث عن أسواق جديدة

الصادرات البلغارية
الصادرات البلغارية
أ ش أ

تراجعت الصادرات البلغارية تحت ضغط ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، في وقت تسعى فيه الشركات إلى فتح أسواق جديدة وخفض التكاليف، بعدما سجلت بلغاريا ثالث أكبر انخفاض سنوي في الإنتاج الصناعي بين دول الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس 2026، بنسبة تجاوزت 9.4%.

وذكرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا، حسب وكالة (صوفيا)، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي صادرات البلاد من السلع انخفض بنسبة 3.2% خلال عام 2025، فيما تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9% مقارنة بالعام السابق. كما انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.8%. وامتد التراجع إلى عام 2025، حين انخفضت القيمة المضافة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والطاقة بنسبة 5%.

وتأثرت الشركات البلغارية بتباطؤ اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين، وهي ألمانيا ورومانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 64% من الصادرات البلغارية إلى الاتحاد الأوروبي. وتراجعت الصادرات إلى ألمانيا، أكبر أسواق التصدير البلغارية تقليديًا، بأكثر من 7.5% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما انخفضت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 6.2% وإلى رومانيا بنسبة 4.8%. كما تضررت صادرات السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات بفعل التضخم وتراجع الاستثمارات لدى الشركات الغربية.

وفي مواجهة ضعف الطلب الأوروبي، اتجهت الشركات البلغارية إلى أسواق خارج الاتحاد، حيث ارتفعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بنسبة 4.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وزادت الصادرات إلى تركيا بنسبة 7.1% وإلى الولايات المتحدة بنسبة 5.5%، فيما برزت صربيا والصين والمملكة المتحدة ضمن الأسواق المستهدفة.

م ن/ ع ع

الصادرات البلغارية الأسواق الأوروبية أسواق جديدة

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