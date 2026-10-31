لإنشاء وتعديل ملفات PDF.. جوجل تطلق ميزة جديدة في Gemini

أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق تحديث جديد لمنصة الذكاء الاصطناعي Gemini، يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وملفات PDF والعروض التقديمية وجداول البيانات والملفات البرمجية ومعاينتها وتعديلها مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو الانتقال إلى برامج أخرى.

وتأتي هذه الخطوة لتوسيع قدرات Gemini في التعامل مع الملفات، بعدما كانت المنصة تتيح سابقا إنشاء الملفات وتنزيلها فقط، بينما أصبح بإمكان المستخدمين الآن فتحها ومراجعتها وإجراء التعديلات عليها مباشرة من داخل نافذة المحادثة.

Gemini يتيح تعديل الملفات دون الحاجة إلى البدء من جديد

تمنح الميزة الجديدة المستخدمين إمكانية تحويل أفكارهم ومحتواهم إلى ملفات جاهزة، مع إجراء تعديلات فورية عليها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

فعلى سبيل المثال، يمكن للطلاب رفع صور ملاحظاتهم المكتوبة بخط اليد، وطلب تحويلها إلى ملف PDF يتضمن دليلا للمذاكرة، ثم معاينة النتيجة داخل المحادثة والتأكد من دقة المحتوى.

وفي حالة وجود أخطاء أو أجزاء تحتاج إلى تعديل، يمكن فتح الملف في وضع ملء الشاشة وإجراء التغييرات يدويا، أو تحديد أجزاء معينة منه وطلب إعادة صياغتها أو تعديل النصوص والرسومات باستخدام Gemini.

ولا تقتصر الاستخدامات على الطلاب، إذ يمكن الاستفادة من الميزة في إعداد التقارير المهنية والعروض التقديمية وجداول البيانات، ومراجعة المستندات وتحديث محتواها دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الملف بالكامل.

وتدعم الخاصية الجديدة إنشاء ومعاينة وتحرير مجموعة متنوعة من الملفات، تشمل: المستندات النصية وملفات PDF والعروض التقديمية وجداول البيانات وملفات Markdown وملفات TXT والأكواد والملفات البرمجية.

Gemini



ما الأجهزة التي تدعم تعديل الملفات داخل Gemini؟

أوضحت جوجل أن دعم معاينة وتعديل ملفات PDF متاح عبر الهواتف الذكية وإصدار الويب، بينما يقتصر دعم ملفات Google Docs وSheets والعروض التقديمية وMarkdown وTXT والملفات البرمجية حاليا على إصدار الويب فقط.

وأكدت الشركة أن الإمكانات الجديدة أصبحت متاحة لجميع المستخدمين في المناطق واللغات التي تدعم تطبيق Gemini، دون الإعلان عن اشتراط الاشتراك في باقة مدفوعة للاستفادة منها.

جوجل تواصل توسيع قدرات Gemini بالذكاء الاصطناعي

يأتي التحديث الجديد ضمن سلسلة من التحسينات التي أدخلتها جوجل على منظومة الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة؛ إذ أطلقت الشركة نموذج Gemini 4 Argon للمشتركين في الخطط المدفوعة خلال وقت سابق من الشهر، قبل أن تقدم نموذج Gemini 4 Carbon.

كما واصلت الشركة إضافة أدوات عملية إلى Gemini، شملت تجارب تعليمية تفاعلية، وتحسين التكامل مع التطبيقات المختلفة، وصولا إلى إمكانية إنشاء الملفات وتحريرها مباشرة داخل المحادثات.

ومن شأن هذه الإضافة أن تجعل Gemini أكثر فاعلية في إنجاز المهام اليومية والدراسية والمهنية، مع تقليل الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة لإنشاء المستندات وتعديلها ومراجعتها.