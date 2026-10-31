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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة تكفي 3 أيام.. هونر تفاجئ الأسواق بـ Honor X9e S ومواصفات قوية

Honor X9e S
Honor X9e S
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor X9e S، الذي يستهدف الفئة المتوسطة، مع التركيز على تقديم عمر تشغيل طويل بفضل بطاريته الضخمة، إلى جانب مجموعة من المواصفات التي تشمل شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 6 Gen 4، ودعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.


مواصفات Honor X9e S

يتميز هاتف هونر الجديد Honor X9e S، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.79 بوصة، وبدقة عرض تبلغ 2640 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، وتغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%. 

وتصل درجة السطوع النموذجية للشاشة إلى 800 شمعة، وفقا للشركة، التي أشارت أيضا إلى تزويدها بمجموعة من التقنيات المخصصة لراحة العين أثناء الاستخدام.

وأكدت هونر أن الهاتف خضع لاختبارات متانة صارمة، من بينها اختبارات السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر.

Honor X9e S

وعلى مستوى الأداء، يتم تشغيل هاتف Honor X9e S بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 4، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، والمعلن عنه خلال عام 2025، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

ويمتاز Honor X9e S ببطارية بسعة اسمية تبلغ 8560 مللي أمبير في الساعة، مع تأكيد هونر أنها توفر ما يصل إلى 3 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة. 

كما يدعم Honor X9e S تقنية الشحن العكسي، إلى جانب الشحن السريع بقدرة 80 واط، ما يتيح الاستفادة من سعة البطارية الكبيرة.

وفيما يتعلق بالتصوير، يتمتع Honor X9e S بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة 5 ميجابكسل، بينما يضم في الواجهة الأمامية كاميرا للسيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Honor X9e S

وتشمل أبرز المواصفات الإضافية دعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69، إلى جانب نظام صوتي يعتمد على مكبرَي صوت، مع طرح الهاتف بثلاثة خيارات لونية مختلفة.

وتتطابق مواصفات Honor X9e S وتصميمه مع هاتف Honor Turbo الذي أطلق في روسيا، ما يشير إلى أن الهاتف الجديد يعد نسخة معاد تسميتها من الجهاز نفسه، مع اختلاف السوق المستهدفة.

وعلى صعيد الأسعار، تطرح هونر الهاتف في أسواق الشرق الأوسط بإصدار واحد يضم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، بسعر يبلغ 1499 ريالا سعوديا، ما يعادل نحو 399 دولارا أمريكيا.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية طرحه تحت اسم تجاري مختلف.

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