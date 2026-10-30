بطارية عملاقة وكاميرا 108ميجابكسل.. هونر تطلق Honor X8e 4G بمواصفات لافتة

أضافت شركة هونر، هاتفا جديدا إلى سلسلة X، يحمل اسم Honor X8e 4G، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن عمر بطارية طويل ومتانة أكبر في الاستخدام اليومي، مع مجموعة من المزايا المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويجمع الهاتف الجديد بين بطارية ضخمة بسعة 7700 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب مستويات متقدمة من مقاومة الماء والغبار والصدمات.

مواصفات Honor X8e 4G



يتميز هاتف Honor X8e 4G بشاشة من نوع TFT LCD بقياس 6.87 بوصة، بدقة 1592 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستوى سطوع أقصى يصل إلى 1020 شمعة، ما يوفر تجربة عرض أكثر سلاسة أثناء تصفح المحتوى والتنقل بين التطبيقات.

ويعمل هاتف Honor X8e 4G، بنظام التشغيل MagicOS 10 المستند إلى أندرويد 16، مع معالج Snapdragon 685 من كوالكوم، مدعوما بمعالج رسوميات Adreno 610.

وتضم المنظومة الداخلية ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مع دعم تقنية RAM Turbo التي توفر تجربة ذاكرة افتراضية تعادل 8+16 جيجابايت.

وعلى مستوى التصوير، يتمتع هاتف Honor X8e بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.75، إلى جانب مستشعر مساعد، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080p، وتقريب رقمي يصل إلى 8 مرات.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

كما يتضمن الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، أبرزها تقنية AI Image to Video 2.0 لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو، إلى جانب زر مخصص للوصول السريع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن دعم NFC وشريحتي اتصال Nano-SIM.

وفيما يتعلق بالاتصال، يقتصر الهاتف على شبكات الجيل الرابع 4G، مع دعم Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 4.2.

هاتف Honor X8e 4G

بطارية 7700 مللي أمبير ومقاومة للماء والصدمات



تعد البطارية من أبرز نقاط القوة في الهاتف الجديد، إذ تبلغ سعتها 7700 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع السلكي Honor SuperCharge بقدرة 45 واط.

وعلى مستوى المتانة، يدعم الهاتف معايير IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، وهي تصنيفات توفر مستويات متقدمة من الحماية في ظروف الاستخدام المختلفة، مع الإشارة إلى أن كفاءة الحماية قد تتراجع بمرور الوقت نتيجة الاستهلاك الطبيعي.

وتشير هونر أيضا إلى قدرة الهاتف على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر، وفقا لاختبارات معملية خاضعة للرقابة، كما حصل على شهادة SGS Premium Performance لمقاومة السقوط والضغط.

ويبلغ سمك الهاتف 8.3 ملم، بينما يصل وزنه إلى 218.5 جراما، مع أبعاد تبلغ 168.3 × 78.54 × 8.3 ملم.

هاتف Honor X8e 4G

سعر Honor X8e



يتوفر هاتف Honor X8e 4G بثلاثة ألوان، هي البرتقالي، والذهبي، والأسود، وقد ظهر على الموقع الرسمي لشركة هونر في أذربيجان، بينما تعرضه متاجر التجزئة المحلية بنسخة 6 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، بأسعار تتراوح بين 400 إلى 480 دولارا أمريكيا.