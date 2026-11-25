كشفت صور تصميمية بمساعدة الحاسوب (CAD) اطلع عليها موقع "Engadget" عن حصول هاتف "iPhone 18e" المرتقب على منصة كاميرا خلفية معاد تصميمها تشبه طرازات "Pro"، ضمن موجة جديدة من هواتف أبل المقرر طرحها الربيع المقبل.

تصميم كاميرا iPhone 18e

أوضح التقرير التقني المنشور في 23 نوفمبر الجاري، نقلاً عن مصدر مطلع على سلسلة توريد أبل سبق أن قدم تسريبات دقيقة لألوان "iPhone 17" و"iPhone 18 Pro"، أن "iPhone 17e" الحالي لا يضم بروزاً للكاميرا بل يكتفي ببروز بسيط للعدسة مع دمج الفلاش والميكروفون مباشرة في الزجاج الخلفي.

وتظهر الرسومات التصميمية لهاتف "iPhone 18e" بروزاً شبه مربع للكاميرا بأبعاد تقارب 28 × 35 ملم يضم الكاميرا الخلفية المفردة وفلاش "LED" والميكروفون الخلفي، على نحو يشبه وحدة الكاميرا في جهاز "M5 iPad Pro"، بينما سيحافظ "iPhone 18" الأساسي على تصميمه مع زيادة سُمك وحدة الكاميرا من 3.45 ملم إلى 3.8 ملم.

كاميرا مزدوجة في iPhone Air 2

لفت التقرير إلى أن ملفات التصميم المسربة تؤكد إضافة كاميرا خلفية ثانية لهاتف "iPhone Air 2" فائق النحافة بترتيب أفقي للعدسات، مع بقاء سُمك الهاتف عند 5.6 ملم وزيادة سُمك وحدة الكاميرا من 3.45 ملم إلى 3.8 ملم، متوافقة مع تقارير مارك جورمان والمحلل جيف بو حول إضافة عدسة واسعة للغاية.

وبحسب ما ذكره الموقع، سيحتفظ كل من "iPhone 18" و"iPhone Air 2" بحجم الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) الحالي بدلاً من القطع الأصغر الموجود في "iPhone 18 Pro"، مع إمكانية تعديل أو إلغاء بعض هذه التغييرات قبل إطلاق الأجهزة رسمياً في الربيع المقبل.