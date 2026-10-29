تسريبات تكشف مواصفات iPhone 18e.. معالج A20 وكاميرا أمامية محسنة مع تغييرات محدودة

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لإطلاق هاتف iPhone 18e الاقتصادي خلال ربيع العام المقبل، بالتزامن مع طرح هاتفي iPhone 18 وiPhone Air 2، وسط توقعات بأن يركز الجهاز الجديد على تحسين الأداء، مع الاحتفاظ بمعظم مواصفات الجيل السابق iPhone 17e.

وتشير التسريبات إلى أن آبل قد تواصل اعتماد سياسة التحديثات المحدودة في الفئة الاقتصادية، في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين، ورغبة الشركة في الحفاظ على سعر الهاتف ضمن نطاق مناسب للمستخدمين الباحثين عن أجهزة آيفون الأقل تكلفة.

معالج A20 وشاشة بمعدل تحديث 60 هرتزا



بحسب معلومات نشرها المسرب Digital Chat Station عبر منصة ويبو الصينية، سيأتي iPhone 18e بمعالج A20 الجديد، الذي يتوقع أن يمثل أحد أبرز التغييرات مقارنة بالجيل السابق.

ويثير المعالج الاهتمام لاحتمال اعتماده تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر، رغم عدم الكشف حتى الآن عن تفاصيل النسخة غير الاحترافية منه أو مستوى أدائها الفعلي.

وفي المقابل، يتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.12 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، ما يعني استمرار غياب تقنية ProMotion التي تتيح معدلات تحديث أعلى في طرز آيفون الأخرى.

كما تشير التسريبات إلى استمرار اعتماد كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، دون تغييرات واضحة في منظومة التصوير الخلفية.

iPhone 18e

هل تحصل الكاميرا الأمامية على ترقية؟



تتمثل إحدى أبرز التحسينات المحتملة في الكاميرا الأمامية، إذ يشير المسرّب إلى إمكانية رفع دقتها إلى 24 ميجابكسل، مقارنة بالكاميرا المستخدمة في iPhone 17e.

ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومة غير مؤكدة، كما أن التفاصيل المتعلقة بالمستشعر الجديد لم تكشف بعد.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن هذه الترقية مع ظهور تسريبات إضافية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الكاميرا الأمامية قد تمثل أحد التغييرات المحدودة التي تميز الهاتف الجديد عن سابقه.

هل يتغير تصميم iPhone 18e؟

لم تتطرق التسريبات إلى احتمال استبدال النتوء التقليدي أعلى الشاشة بتصميم الجزيرة الديناميكية، ما يترك هذا الجانب من مواصفات الهاتف غير محسوم حتى الآن.

وباستثناء المعالج والكاميرا الأمامية المحتملة، لا تشير المعلومات المتاحة إلى تغييرات كبيرة في المواصفات الأساسية، وهو ما يعزز التوقعات بأن أبل ستركز على تحسين الأداء مع الإبقاء على معظم عناصر الجهاز الحالي.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تشهد فيه تكاليف الذاكرة والتخزين ارتفاعا، الأمر الذي قد يدفع الشركة إلى تقليص نطاق التحديثات للحفاظ على التكلفة الإجمالية للهاتف.

موعد الإطلاق المتوقع



تشير التقارير إلى أن آبل تخطط لإطلاق iPhone 18e خلال ربيع 2027، بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 وiPhone Air 2، بعد أن اقتصرت الدفعة الأخيرة من الإطلاقات على iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي iPhone Duo، وفقا للتسريبات الواردة في التقرير.

ومع ذلك، لم تعلن أبل رسميا عن الهاتف أو مواصفاته أو موعد طرحه، ولذلك تظل المعلومات المتداولة في إطار التوقعات غير المؤكدة.

وفي حال صحت هذه التسريبات، فقد يمثل iPhone 18e تحديثا يركز على تقديم معالج أحدث مع تحسين محتمل للكاميرا الأمامية، بدلا من إعادة تصميم الهاتف أو إدخال تغييرات واسعة على الشاشة والكاميرات.