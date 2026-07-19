شعبة الذهب والمعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب

عقد مجلس إدارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، اجتماعا لمتابعة نتائج اللقاء الذي عقدته الشعبة مؤخرا مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، والذي تناول آليات تفعيل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في سوق الذهب، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأكد المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية اللازمة لنشر منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني بين تجار وصناع الذهب، بما يحقق مزيدا من التنظيم والشفافية داخل السوق، ويسهم في دمج مختلف حلقات القطاع ضمن المنظومة الضريبية الإلكترونية.

وأوضح أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية على إعداد برنامج توعوي يستهدف التجار والمصنعين، للتعريف بأهمية الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وآليات تطبيقهما، والفوائد التي تعود على القطاع من التحول إلى المنظومة الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويرفع كفاءة المعاملات التجارية.

وأشار واصف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات وورش العمل المشتركة مع الجهات المعنية، لتهيئة العاملين في القطاع للتعامل مع المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في ملف التعاملات الضريبية داخل سوق الذهب، مع استمرار التعاون بين الشعبة ومصلحة الضرائب لتذليل أي تحديات قد تواجه التطبيق.

وشدد رئيس الشعبة على أن تطوير منظومة التعاملات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الذهب، وتعزيز تنافسيته، وترسيخ بيئة أعمال أكثر تنظيما وشفافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.