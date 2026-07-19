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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة أحمد جلال عبد القوي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الحجاب الحاجز

احمد جلال عبد القوي
احمد جلال عبد القوي
ريهام قدري

أثار نبأ وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي، بعد معاناة مع مرض السرطان، تساؤلات واسعة حول طبيعة المرض الذي أصابه، خاصة بعد الكشف عن إصابته بورم في منطقة الحجاب الحاجز، وهي حالة تعد نادرة مقارنة بأنواع السرطان الأخرى.

سرطان الحجاب الحاجز 

ويعد الحجاب الحاجز عضلة رقيقة تفصل بين التجويف الصدري وتجويف البطن، وتلعب دورًا أساسيًا في عملية التنفس. وفي معظم الحالات، لا يبدأ السرطان من الحجاب الحاجز نفسه، بل يمتد إليه من أعضاء مجاورة مثل الرئة أو الكبد أو المعدة، أو يكون جزءًا من انتشار ورم سرطاني في الجسم.

أعراض سرطان الحجاب الحاجز

غالبًا لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، لكن مع تطور المرض قد يعاني المريض من:

ألم مستمر في الصدر أو أعلى البطن.

صعوبة أو ضيق في التنفس.

سعال مزمن في بعض الحالات.

فقدان الشهية ونقص الوزن غير المبرر.

الإرهاق والتعب المستمر.


 

يعتمد الأطباء على الفحص السريري إلى جانب الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي لتحديد مكان الورم ومدى انتشاره، وقد تُجرى خزعة من النسيج المصاب لتأكيد التشخيص وتحديد نوع السرطان.

طرق العلاج

يختلف العلاج بحسب نوع الورم ومرحلته والحالة الصحية للمريض، وقد يشمل الجراحة إذا كان الورم قابلًا للاستئصال، أو العلاج الكيميائي، أو العلاج الإشعاعي، أو العلاجات الموجهة والمناعية في بعض الحالات.

ويؤكد الأطباء أن فرص العلاج تتحسن كلما تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، لذلك يُنصح بعدم تجاهل أي أعراض مستمرة مثل ضيق التنفس أو آلام الصدر أو فقدان الوزن غير المبرر، ومراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

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