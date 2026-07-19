الشريعي وأعضاء مجلس الإدارة يدعمون فريق إنبي خلال معسكر إعداد الدوري ببرج العرب

حرص أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام بمدينة برج العرب، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك للاطمئنان على سير برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد، ومتابعة استعدادات الفريق خلال هذه المرحلة المهمة.

ورافق رئيس النادي خلال الزيارة المهندس خالد الجنزوري نائب رئيس النادي، والمهندس أحمد شوقي غريب المتحدث الرسمي وعضو مجلس الإدارة، وعبد الشهيد شهابي عضو مجلس الإدارة , والمهندس محمد سعد عضو مجلس الإدارة، ومحمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي.

وخلال الزيارة، تابع المجلس جانبًا من تدريبات الفريق، كما التقى بالجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا دعمهم الكامل للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد بركات، متمنيين للفريق التوفيق وتحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد.

وأكد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن مجلس الإدارة يحرص على توفير جميع مقومات النجاح والاستقرار للفريق الأول، مشددًا على أن مرحلة الإعداد تمثل الأساس الحقيقي لبناء فريق قادر على المنافسة وتقديم موسم قوي.

وأضاف الشريعي: لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني وجميع اللاعبين، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تمثيل كيان كبير يحمل طموحات جماهير عاشقة لكرة القدم لمحافظة عريقة عُرفت دائمًا بإمتلاك مواهب مميزة، وهدفنا أن نقدم فريقًا يعكس هذه الطموحات، ويواصل ترسيخ هوية نادي إنبي القائمة على العمل والانضباط وصناعة النجوم لتقديمها للكرة المصرية .