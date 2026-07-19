وفاة سائق سيارة ميكروباص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية السويس قرب مدينة فايد

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم مع سيارة نقل “بيك أب” على طريق فايد - الإسماعيلية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء سير السيارتين في اتجاه مدينة الإسماعيلية، حيث وقع التصادم بينهما، ما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص إصابات بالغة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تحفظت قوات الشرطة على السيارة البيك أب وقائدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤولية القانونية.

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