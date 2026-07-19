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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصور الأولى للحادث.. وفاة سائق ميكروباص وإجراءات أمنية على طريق الإسماعيلية-السويس

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث تصادم مع سيارة نقل "بيك أب" على طريق الإسماعيلية – السويس بالقرب من مدينة فايد.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث أثناء سير السيارتين في اتجاه مدينة الإسماعيلية، حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بسيارة النقل، ما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص بإصابات بالغة أودت بحياته في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تحفظت قوات الشرطة على السيارة النقل "البيك أب" وقائدها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لتحديد المسؤولية القانونية.

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