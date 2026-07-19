قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب والمعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب
7 تمريرات حاسمة تهز عرش بيليه.. أوليسيه يصنع المجد الفرنسي في المونديال
بعد وفاة أحمد جلال عبد القوي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الحجاب الحاجز
بـ 80 جنيهًا.. مفاجأة للمواطنين بشأن اللحوم الحمراء والبيض والدواجن
تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات
مصرع شخص وفقدان آخر إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في اليابان
حالة جديدة.. وكيل صحة الشرقية يكلف بمتابعة عاجلة لمصاب بلدغة ثعبان في منيا القمح
مصر: قرار بلجيكا خطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي
خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف
انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات
"أوتشا" تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان مع استمرار عودة النازحين
التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة جديدة.. وكيل صحة الشرقية يكلف بمتابعة عاجلة لمصاب بلدغة ثعبان في منيا القمح

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المتابعة المستمرة للحالات الطارئة تم تكليف الدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بالتوجه إلى مستشفى السعديين لمتابعة حالة مصاب بلدغة ثعبان من قرية بني هلال لحظة وصوله إلى قسم الاستقبال.

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور أحمد عزيز على استقرار الحالة الصحية للمصاب وتابع تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة كما راجع أرصدة مصل مضاد لدغات الثعابين بالمستشفى للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات مماثلة.

وشملت الجولة متابعة سير العمل داخل المستشفى والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمترددين حيث شدد مدير الإدارة الصحية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة داخل المستشفى وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالشرقية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير الإدارة الصحية أن توافر الأمصال والمستلزمات الطبية والتعامل السريع مع الحالات الطارئة يمثلان أحد أهم محاور العمل داخل المنشآت الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد عزيز الشكر للدكتور السيد سعيد مدير مستشفى السعديين وللفريق الطبي بالنوبتجية تقديرًا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمة الطبية وحسن التعامل مع الحالات الطارئة مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والالتزام لخدمة المرضى.

وزارة الصحة بالشرقية للحالات الطارئة بمنيا القمح مستشفى السعديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

منه فضالي

منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي بلا مقابل

احمد جلال

منة تيسير تنعى أحمد جلال عبد القوي: عمري ما تخيلت أنك هتمشي بدري

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «قوانين الأحوال الشخصية في مصر» لـ محمود الدسوقي

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد