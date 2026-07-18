خلاف على لعب الأطفال.. مصرع موظف بمجلس مدينة بلبيس وأسرته تطالب بالقصاص

سادت حالة من الحزن ببن أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية عقب مصرع شاب إثر تعرضه لطعنة نافذة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات على لعب الأطفال وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين أن المجني عليه يدعى شريف ويشتهر بين أهالي المدينة بـ"شريف دي جي" ويعمل موظفا بمجلس مركز ومدينة بلبيس بمشروع التوكتوك وأسفرت المشاجرة عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته متأثرا بإصابته.

وكشفت المعلومات الأولية أن الخلاف بدأ بسبب لعب الأطفال قبل أن يتطور إلى مشاجرة بين الطرفين انتهت بقيام المتهم بطعن المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه.

وأكد أشقاء المجني عليه أن الفقيد ترك ثلاثة أطفال بينهم طفلة رضيعة ويحتاجون إلى رعاية والدهم بينما يعيش أفراد أسرته حالة من الانهيار والحزن الشديد مشيرين إلي أنه ويتواجد جثمان المجني عليه داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم وهو صاحب محل أجهزة كهربائية وجار للمجني عليه وتم التحفظ عليه داخل ديوان القسم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.