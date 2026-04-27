تكنولوجيا وسيارات

أداء خارق.. ماذا تقدم مرسيدس GT كوبيه الرياضية؟

صبري طلبه

تعد مرسيدس GT الكوبيه، واحدة من أبرز السيارات التي تحمل شعار النجمة الألمانية في العالم، حيث تقدم برؤية واضحة تجمع بين القوة والتقنيات الحديثة، إلى جانب القدرات العالية الأداء من جانب التسارع والانطلاق، وفقًا للتنوع الفني المطروح عبر المنظومة الميكانيكية.

تصميم مرسيدس GT

تقدم Mercedes-AMG GT Coupe نفسها بهيكل منخفض وانسيابي، حيث يبلغ طول السيارة 4,724 مم، مع عرض يصل إلى 1,929 مم وارتفاع منخفض عند 1,358 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم، وتتنوع أوزانها بحسب الفئة بين 1,799 و2,190 كجم. كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع جنوط رياضية قياس 21 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محركات وأداء مرسيدس GT

تعتمد مرسيدس GT على أكثر من خيار ميكانيكي ضمن نفس الطراز، وتبدأ الفئات بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو وتقنية هجينة خفيفة، يولد قوة إجمالية تبلغ 416 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، مع دعم كهربائي بجهد 48 فولت.

وتنتقل الفئات الأعلى إلى محركات V8 مزدوجة التيربو بسعة 4.0 لتر، مدعومة أيضًا بنظام هجين خفيف، في فئة AMG GT 55، تصل القوة إلى 469 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 699 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي يعزز الثبات، أما فئة AMG GT 63، فترتفع الأرقام إلى 577 حصانًا و800 نيوتن متر.

مرسيدس GT الهجينة 

وتقدم مرسيدس نسخة AMG GT 63 S E Performance التي تعتمد على نظام هجين بالقابس يجمع بين محرك V8 وتقنيات كهربائية متقدمة، حيث تصل القوة الإجمالية في هذه الفئة إلى 805 أحصنة، مع عزم دوران ضخم يبلغ 1,419 نيوتن متر، ما يجعلها واحدة من أقوى السيارات في فئتها. 

أرقام تسارع مرسيدس GT

تظهر الفروقات بوضوح عند النظر إلى أرقام التسارع، حيث تحتاج الفئة الأساسية إلى نحو 4.5 ثانية للوصول إلى 96 كم في الساعة، بينما تنخفض هذه المدة إلى 3.8 ثانية في فئة AMG GT 55، وتصل إلى 3.1 ثانية في فئة AMG GT 63، في حين تحقق النسخة الهجينة الأعلى أداءً زمنًا يبلغ 2.7 ثانية.

