أسعار ومواصفات مرسيدس بنز E-CLASS موديل 2026 في الإمارات

تقدم مرسيدس بنز الألمانية، باقة من الإصدارات المتنوعة في السوق الإماراتي، ومنها النسخة E-Class التي تعد واحدة من أبرز السيارات المقدمة ضمن فئة السيدان الفاخرة.

ويأتي موديل 2026 بمجموعة من التحديثات التي تركز على التكنولوجيا وأنظمة القيادة الحديثة، إلى جانب تقديم مستويات أعلى من الراحة داخل المقصورة، بالإضافة إلى تقنيات الأمان والحماية.

محركات مرسيدس بنز E-CLASS موديل 2026

تعتمد مرسيدس E200 موديل 2026 على محرك تيربو بسعة 2.0 لتر يولد قوة تصل إلى 204 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، بينما تأتي فئة E300 بمحرك من السعة نفسها لكنه يقدم قوة أعلى تصل إلى 255 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك في الفئتين بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات، وتسجل فئة E200 معدل استهلاك وقود يتراوح بين 6.4 و7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يتراوح استهلاك E300 بين 6.6 و7.0 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتستطيع مرسيدس E200 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية، في حين تحقق E300 الزمن نفسه خلال 6.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 240 كم في الساعة للفئة الأولى و250 كم في الساعة للفئة الأعلى.

تجهيزات مرسيدس بنز E-CLASS موديل 2026

حصلت السيارة على شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.4 بوصة تعمل عبر نظام MBUX المعلوماتي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية ثلاثية الأبعاد بقياس 12.3 بوصة، كما تضم السيارة شاشة مخصصة للراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات أمامية Head Up Display ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كما تضم السيارة نظام تشغيل ودخول ذكي، مع مرايا جانبية بخاصية الضم والتعتيم التلقائي، واعتمدت مرسيدس أيضًا على الإضاءة المحيطية الداخلية، مع لوحة قيادة مغطاة بالجلد وسقف بانورامي وزجاج عازل للصوت والضوضاء.

زودت مرسيدس E-Class 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تتوفر السيارة بنظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة المساعدة على البقاء داخل المسار، كما تضم السيارة حزمة Pre Safe الخاصة بمساعدة السائق وتقليل مخاطر الحوادث، إلى جانب نظام منع التصادم والإضاءة المتكيفة للمكابح.

أسعار مرسيدس E-Class 2026 في الإمارات

تطرح مرسيدس بنز E-Class موديل 2026 في السوق الإماراتي بفئتين رئيسيتين، حيث يبدأ سعر فئة E200 من 348,099 درهم إماراتي، بينما يصل سعر فئة E300 إلى نحو 392,000 درهم إماراتي.