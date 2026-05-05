مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس-بنز G63 موديل 2026، وتنتمي بنز G63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4863 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1976 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2890 مم.

وسائل الأمان بـ مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات امامية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنح، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers .

سعر مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 650 ألف جنيه .