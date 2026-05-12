مواصفات لكزس LX 2026 وسعرها في السوق السعودي

تعزز لكزس من حضورها في سوق السيارات الفاخرة من خلال طراز LX 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات الحجم الكبير، وتقدم أيقونة الـ SUV في السعودية عبر باقة من الفئات، مع أسعار تبدأ من 583 ألف ريال تقريبًا.

أبعاد لكزس LX 2026

تعتمد لكزس LX 2026 على هيكل كبير، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 5,100 مم، مع عرض يصل إلى 1,990 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,865 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,590 و2,680 كجم بحسب الفئة والتجهيزات، فيما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة.

لكزس LX 2026

محرك لكزس LX 2026

زودت لكزس سيارتها LX 2026 بمحرك بنزين مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، ويعمل بتقنية التوين تيربو، ليستطيع توليد قوة تصل إلى 409 حصان، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4 WD ، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 9.6 كم لكل لتر.

أنظمة أمان لكزس LX 2026

تضم لكزس LX 2026 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة، حيث تضم السيارة 10 وسائد هوائية موزعة على مختلف أنحاء المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسائد مخصصة للركبتين والصف الثاني، كما تتوفر السيارة بأنظمة متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات وقوى الجر، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

وتحصل السيارة أيضًا على نظام تثبيت سرعة متكيف، مع تقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتشمل أنظمة القيادة الذكية كذلك نظام مراقبة المسار، وتحذير الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية 360 درجة.

لكزس LX 2026

مقصورة لكزس LX 2026

تأتي المقصورة الداخلية في لكزس LX 2026 بعدد كبير من التجهيزات، حيث حصلت السيارة على مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع دعم مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى 10 وضعيات مختلفة للتحكم بالمقعد.

كما يتمتع الراكب الأمامي بالمزايا نفسها مع 8 وضعيات كهربائية، وزودت السيارة بمقود متعدد الوظائف، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، بينما تضم المقصورة شاشتين للنظام الترفيهي بقياس 12.3 و7 بوصات، مع دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكي ونظام الملاحة.

كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 10 بوصات، وتضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث.

أسعار لكزس LX 2026 في السوق السعودي

تتوفر لكزس LX 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف بحسب مستوى التجهيزات والأنظمة التقنية، حيث تبدأ أسعار السيارة من 583,510 ريالات، فيما تصل الفئات الأعلى إلى نحو 596,160 ريالا.