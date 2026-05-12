قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعمني بعد الطلاق.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف أسرارًا مؤثرة عن والدها
تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر
وزارة الثقافة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا أحد أعمدة الفن الراقي
فريق هيثم حسن.. ريال أوفييدو يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني
قبل وفاته.. كلمات مؤثرة لـ عبد الرحمن أبو زهرة عن زوجته الراحلة: بشوفها معايا
كيفية الحج عن الأب المريض.. اعرف الشروط وحكم الحج عن العاجز الحي
مواصفات لكزس LX 2026 وسعرها في السوق السعودي
أحمد شديد قناوي: لاعبو الأهلي مش مركزين في الماتشات وتفكيرهم بيزنس
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار
وضع مؤقت بسبب المخالفات.. متى تنتهي أزمة العدادات الكودية؟
رئيس وزراء لبنان: الكيان الإسرائيلي يسيطر على 68 موقعا بالجنوب
نموذج للفنان المثقف.. وزير الشباب والرياضة ينعى عبدالرحمن أبوزهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات لكزس LX 2026 وسعرها في السوق السعودي

لكزس LX 2026
لكزس LX 2026
صبري طلبه

تعزز لكزس من حضورها في سوق السيارات الفاخرة من خلال طراز LX 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات الحجم الكبير، وتقدم أيقونة الـ SUV في السعودية عبر باقة من الفئات، مع أسعار تبدأ من 583 ألف ريال تقريبًا.

أبعاد لكزس LX 2026

تعتمد لكزس LX 2026 على هيكل كبير، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 5,100 مم، مع عرض يصل إلى 1,990 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,865 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,590 و2,680 كجم بحسب الفئة والتجهيزات، فيما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة.

 لكزس LX 2026

محرك لكزس LX 2026

زودت لكزس سيارتها LX 2026 بمحرك بنزين مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، ويعمل بتقنية التوين تيربو، ليستطيع توليد قوة تصل إلى 409 حصان، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4 WD ، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 9.6 كم لكل لتر.

أنظمة أمان لكزس LX 2026

تضم لكزس LX 2026 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة، حيث تضم السيارة 10 وسائد هوائية موزعة على مختلف أنحاء المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسائد مخصصة للركبتين والصف الثاني، كما تتوفر السيارة بأنظمة متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات وقوى الجر، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات. 

وتحصل السيارة أيضًا على نظام تثبيت سرعة متكيف، مع تقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتشمل أنظمة القيادة الذكية كذلك نظام مراقبة المسار، وتحذير الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية 360 درجة.

 لكزس LX 2026

مقصورة لكزس LX 2026

تأتي المقصورة الداخلية في لكزس LX 2026 بعدد كبير من التجهيزات، حيث حصلت السيارة على مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع دعم مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى 10 وضعيات مختلفة للتحكم بالمقعد.

كما يتمتع الراكب الأمامي بالمزايا نفسها مع 8 وضعيات كهربائية، وزودت السيارة بمقود متعدد الوظائف، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، بينما تضم المقصورة شاشتين للنظام الترفيهي بقياس 12.3 و7 بوصات، مع دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكي ونظام الملاحة.

كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 10 بوصات، وتضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، مع فتحات مستقلة للصفين الثاني والثالث.

أسعار لكزس LX 2026 في السوق السعودي

تتوفر لكزس LX 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف بحسب مستوى التجهيزات والأنظمة التقنية، حيث تبدأ أسعار السيارة من 583,510 ريالات، فيما تصل الفئات الأعلى إلى نحو 596,160 ريالا.

لكزس LX لكزس LX 2026 مواصفات لكزس LX 2026 سعر لكزس LX 2026 سعر لكزس LX 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

معاش

5300 جنيه أعلى معاش في مصر.. تعديلات مرتقبة في الزيادة السنوية ومطالب يرفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

سباق القفاز الذهبي

رايا يتصدر سباق القفاز الذهبي في أوروبا.. ومنافسة شرسة بين كبار الحراس

أحمد صبيحة

أحمد صبيحة: وقعت أول عقد على باب نادي النصر بسبب الجلباب البلدي

سيحا

سيحا يدرس الرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل

بالصور

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد