رئيسا الإمارات وقبرص يؤكدان تحقيق أهداف الشراكة الثنائية

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ،الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات ، الحرص المشترك على تحقيق أهداف الشراكة الثنائية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين .

واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"،العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة..وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

و ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و تطرق الجانبان لرئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية - الأوروبية.

ومن جهته أكد رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليدس،على إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية ضد المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.