ضبط مخزن الخانكة و بحيازته 995 لتر من مياه ردياتير السيارات بدون فواتير

نَفذت الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الخارجية التابعة لمديرية التموين بالقليوبية عدة حملات مفاجئة في نطاق ( شبين القناطر - بنها - حي غرب شبرا الخيمة - طوخ - قها - الخانكة - القناطر الخيرية - حي شرق شبرا الخيمة - كفر شكر ) للمرور على المخابز والأنشطة التجارية والتموينية المختلفة.



وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد ( ٦٣ ) تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية للمخالفات الآتية ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم وجود قائمة تشغيل - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق ) .

كما تم تحرير عدد ( ٩ ) محاضر جنح ضد أنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد ( ٢ ) محضر جنح ضد مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق وعدد ( ٣ ) محاضر جنح ضد ( عدد ٢ محل دواجن - محل عطارة ) لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية و محضر جنح ضد مخزن مياه ردياتير سيارات لحيازته عدد ( ١٩٩ ) جركن زنة الجركن ٥ لتر بإجمالي كمية وقدرها ( ٩٩٥ ) لتر بدون فواتير دالة علي مصدرهم .