منصب إدارى بنادي سعودي ينتظر نجم منتخب مصر .. تفاصيل

وكتبت حمدي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك : "أحمد حجازي مرشح لتولي منصب إداري داخل اتحاد جدة، ضمن خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول.



كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول المدافع المصري أحمد حجازي دائرة المرشحين لتولي منصب إداري داخل نادي اتحاد جدة، ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة “العميد” بدأت بالفعل دراسة عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة داخل النادي، ويأتي على رأسها حجازي، إلى جانب عدد من نجوم الفريق السابقين، في إطار مشروع يهدف لإعادة الاستقرار الفني والإداري للنادي.