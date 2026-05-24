أحمد حجازي تحت أنظار إتحاد جدة .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول المدافع المصري أحمد حجازي دائرة المرشحين لتولي منصب إداري داخل نادي اتحاد جدة، ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة “العميد” بدأت بالفعل دراسة عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة داخل النادي، ويأتي على رأسها حجازي، إلى جانب عدد من نجوم الفريق السابقين، في إطار مشروع يهدف لإعادة الاستقرار الفني والإداري للنادي.

شعبية أحمد حجازي

ويحظى حجازي بمكانة كبيرة لدى جماهير الاتحاد، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق عام 2020، حيث ساهم في التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك، قبل انتقاله إلى نادي نيوم السعودي.

وتأتي هذه التحركات عقب موسم شهد العديد من التحديات داخل صفوف الاتحاد، ما دفع الإدارة إلى التفكير في إجراء تغييرات واسعة على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية، استعدادًا للمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.