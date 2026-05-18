بعد رحيله المفاجئ.. الجمهور يودع بطل الكنز 2 بعد انتشار فيديو مؤثر مع ابنته

تصدر اسم الفنان الشاب محمد حسن الجندي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد وفاته المفاجئة الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ما تسبب في حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وخلال الساعات الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا للفنان الراحل، ظهر فيه وهو يلاعب ابنته الصغيرة “آيلا” في لحظات عائلية مليئة بالحب والمرح، قبل وفاته بفترة قصيرة، وهو ما زاد من تأثر الجمهور بالخبر.

ويعد محمد حسن الجندى من الوجوه الشابة التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية المتنوعة بين المسرح والدراما والسينما، إذ قدم عدة أدوار لفتت الأنظار إليه، خاصةً فى الأعمال التاريخية والدرامية.

ومن أبرز أعماله المسرحية مشاركته فى مسرحية «ليلة مصرع جيفارا» عام 2015، ومسرحية «العادلون» عام 2016، فيما شارك تليفزيونيًا فى مسلسل «القيصر» بطولة الفنان يوسف الشريف عام 2016، كما ظهر فى مسلسل «شقة فيصل» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز عام 2019.

وكان آخر ظهور سينمائى للفنان الراحل من خلال فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» عام 2019، حيث جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ضمن أحداث الفيلم الذى دارت قصته بين عدة عصور تاريخية فى إطار من التشويق والإثارة.