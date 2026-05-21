محافظ بني سويف يُكلف بمتابعة يومية لمعدلات تنفيذ مستشفى ناصر العام

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ناصر العام، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من المشروع باعتباره أحد المشروعات الصحية الحيوية التي تخدم أكثر من 430 ألف مواطن بمركز ومدينة ناصر.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية تذليل أية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، لضمان استمرارية العمل والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهاً المكتب الفني بديوان عام المحافظة بإجراء متابعة يومية مع مسؤولي الشركة المنفذة للاطلاع على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول.

واستمع محافظ بني سويف إلى شرح من وكيل وزارة الصحة، الذي أوضح أن نسبة التنفيذ الحالية بالمشروع وصلت إلى 55%، مشيراً إلى استمرار العمل بمختلف مكونات المشروع تمهيداً لدخول المستشفى الخدمة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة.

كما حرص المحافظ على مناقشة مسؤولي الشركة المنفذة بشأن موعد محدد لاستلام الأعمال والانتهاء من المشروع، مؤكداً أن مستشفى ناصر العام يمثل مشروعاً استراتيجياً ومحورياً لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل ما يضمه من أقسام وتجهيزات طبية متطورة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة حريصة على دفع معدلات التنفيذ وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للانتهاء من المشروع، مع التعامل الفوري مع أية معوقات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ المختلفة.