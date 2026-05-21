رئيس جامعة بني سويف يبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات

عقد الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري الكليات، والأمناء المساعدين، ونواب المديرين بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك في إطار جهود إدارة الجامعة المكثفة لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك بحضور محمد سليم، أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس جامعة بني سويف على الأهمية القصوى لتضافر جهود كافة أفراد الفريق الإداري بالجامعة، موجهاً بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة امتحانات مثالية ، موجها بضرورة مراجعة كفاءة منظومة التهوية داخل اللجان والمدرجات وتجهيز أطقم صيانة فورية للتعامل مع أي عطل طارئ، مؤكداً أن سلامة الطلاب وراحتهم النفسية والجسدية تأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة لتخفيف حدة التوتر العام المرتبط بفترات الاختبارات.

وفي سياق متصل، حث رئيس جامعة بني سويف كافة القيادات الإدارية على فرض الانضباط والالتزام التام بجدول الملاحظة المعتمد، وتطبيق القواعد الصارمة والمنظمة لأعمال المراقبة داخل اللجان دون تهاون لحفظ حقوق الجميع وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا أهمية تخصيص غرف عمليات فرعية بكل كلية تتصل مباشرة بالغرفة المركزية لإدارة الجامعة لسرعة رصد ومواجهة أي مشكلات طارئة قد تؤثر على هدوء واستقرار اللجان طوال فترة انعقادها.