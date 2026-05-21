محافظ بني سويف يتابع أعمال لجنة الانضباط والمراجعة بقرية الميمون

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ميدانياً أعمال اللجنة الميدانية "لجنة الانضباط والمراجعة" خلال مرورها على الوحدة المحلية لمجلس قروي الميمون بمركز الواسطى، وذلك لرصد مستوى الخدمات ومتابعة انتظام العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة، حيث رافقه الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتفقد محافظ بني سويف عدداً من المنشآت الخدمية بالقرية، شملت مقر الوحدة المحلية والوحدة الصحية بالميمون، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع أعمال اللجنة الميدانية في مراجعة الانضباط الإداري ومستوى الأداء داخل الجهات الخدمية.

وخلال جولته، ناقش المحافظ رئيس القرية في عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات داخل نطاق المجلس القروي، موجهاً بإعداد مقترحات وحلول عملية لتخفيف الزحام والتكدسات التي تشهدها القرية، خاصة خلال يوم السوق الأسبوعي الذي يُعقد يوم الخميس، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة رفع بعض تجمعات القمامة التي رصدها أثناء تفقده الطرق المؤدية للقرية، موجهاً بتحسين مستوى النظافة والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع.

وفي الوحدة الصحية، تابع المحافظ موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية المعتادة، كما اطمأن على سير العمل بعيادة الأسنان، واستفسر عن أعداد الحالات المترددة على الوحدة ومعدلات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ووجه المحافظ اللجنة الميدانية بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الزيارة وما تم رصده من ملاحظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور وعدم تكرارها، مؤكداً ضرورة تنفيذ زيارات متابعة لاحقة للتأكد من معالجة الملاحظات وتحسين مستوى الأداء.

كما كلف المحافظ ، أحمد شاكر من مكتبه بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع اللجنة، للوقوف على تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، ورصد أسباب أوجه القصور وآليات منع تكرارها، إلى جانب تحديد نقاط القوة داخل القطاعات الخدمية والعمل على دعمها والبناء عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الميدانية "لجنة الانضباط والمراجعة" قد شكلها محافظ بني سويف بهدف تنفيذ مرور ميداني مفاجئ على المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والصحية، لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري ورصد أية ملاحظات أو معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أوجه القصور.



