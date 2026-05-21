قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
وزير التموين يبحث تعزيز تجارة الحبوب مع مدير البورصة الروسية للسلع
"وداعًا للملك"..منشور ليفربول عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال لجنة الانضباط والمراجعة بقرية الميمون

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ميدانياً أعمال اللجنة الميدانية "لجنة الانضباط والمراجعة" خلال مرورها على الوحدة المحلية لمجلس قروي الميمون بمركز الواسطى، وذلك لرصد مستوى الخدمات ومتابعة انتظام العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة، حيث رافقه الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتفقد محافظ بني سويف عدداً من المنشآت الخدمية بالقرية، شملت مقر الوحدة المحلية والوحدة الصحية بالميمون، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع أعمال اللجنة الميدانية في مراجعة الانضباط الإداري ومستوى الأداء داخل الجهات الخدمية.

وخلال جولته، ناقش المحافظ رئيس القرية في عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات داخل نطاق المجلس القروي، موجهاً بإعداد مقترحات وحلول عملية لتخفيف الزحام والتكدسات التي تشهدها القرية، خاصة خلال يوم السوق الأسبوعي الذي يُعقد يوم الخميس، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة رفع بعض تجمعات القمامة التي رصدها أثناء تفقده الطرق المؤدية للقرية، موجهاً بتحسين مستوى النظافة والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع.

وفي الوحدة الصحية، تابع المحافظ موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية المعتادة، كما اطمأن على سير العمل بعيادة الأسنان، واستفسر عن أعداد الحالات المترددة على الوحدة ومعدلات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ووجه المحافظ اللجنة الميدانية بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الزيارة وما تم رصده من ملاحظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور وعدم تكرارها، مؤكداً ضرورة تنفيذ زيارات متابعة لاحقة للتأكد من معالجة الملاحظات وتحسين مستوى الأداء.

كما كلف المحافظ ، أحمد شاكر من مكتبه بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع اللجنة، للوقوف على تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، ورصد أسباب أوجه القصور وآليات منع تكرارها، إلى جانب تحديد نقاط القوة داخل القطاعات الخدمية والعمل على دعمها والبناء عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الميدانية "لجنة الانضباط والمراجعة" قد شكلها محافظ بني سويف بهدف تنفيذ مرور ميداني مفاجئ على المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والصحية، لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري ورصد أية ملاحظات أو معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أوجه القصور.


 

بني سويف الميمون الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

التغير المناخي

أزمة خفية تضرب شرايين الأرض.. أنهار العالم تختنق بفعل تراجع الأكسجين| ما القصة؟

الزمالك وبيراميدز والأهلي

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

ارسنال

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد