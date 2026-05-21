الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زراعة بني سويف تنظم زيارة تعليمية لإحدى المزارع المتخصصة في مجال إنتاج الألبان

طلاب زراعة بني سويف
طلاب زراعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظم قسم الإنتاج الحيواني والدواجن بكلية الزراعة جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة ميدانية إلى مزرعة "عبور فارم"، وهي إحدى المزارع المتخصصة في مجال إنتاج الألبان.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد اللطيف هشام، عميد الكلية، و الدكتور محمد الرميلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وترأس الزيارة الدكتور أحمد هلال يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناجي حامد متولي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والدواجن، بمشاركة الدكتورة إيناس أحمد، أستاذ تغذية الدواجن، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم، وكان في استقبال الوفد الجامعي المهندس حسين سالم، مدير المزرعة.

وأكد الدكتور طارق علي أن الجامعة تحرص على توفير فرص التدريب الميداني للطلاب، بما يسهم في تعزيز خبراتهم العملية وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في دعم العملية التعليمية ونقل الخبرات الحديثة للطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث تضمنت الزيارة جولة تعريفية داخل أقسام المزرعة المختلفة، اطّلع خلالها الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في مزارع الألبان، ونظم الإدارة الحديثة، وبرامج التغذية المتقدمة، ومعايير الجودة والسلامة الصحية.

وقال الدكتور عبد اللطيف هشام إن الزيارة شهدت تدريبًا عمليًا للطلاب على التكنولوجيا المستخدمة داخل المزرعة، بما أسهم في رفع كفاءتهم المعرفية والعملية، وتعزيز قدرتهم على الربط بين الجانب النظري والتطبيق الميداني، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب من التزام وانضباط وحرص على التعلم.

وفي ختام الزيارة، قدّم وفد الجامعة درع التميز للمهندس حسين سالم، مدير المزرعة، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجامعة، كما أعرب قسم الإنتاج الحيواني والدواجن عن خالص شكره للمهندس محمد حامد شريف، رئيس مجلس إدارة المزرعة، ولجميع العاملين بها، على حسن الاستقبال والتعاون، مؤكدين استمرار التعاون بما يخدم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الجامعة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة

