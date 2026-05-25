محافظ القاهرة: تصنيع 8 أتوبيسات نهرية جديدة قبل نهاية العام المقبل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل والخدمات داخل العاصمة، تشمل تصنيع 8 أتوبيسات نهرية جديدة تابعة لهيئة النقل العام، على أن يتم الانتهاء منها وتشغيلها قبل نهاية العام المقبل، في إطار جهود الدولة لتحديث وسائل النقل الجماعي وتوفير وسائل حضارية تخدم المواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المحافظة للتوسع في استخدام وسائل النقل النهرية وتعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتحسين السيولة المرورية .

وذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة منذ قليل ، بحضور عدد كبير من الجهات المختصة .