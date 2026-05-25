محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات تقديرًا لجهودهم

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بعدد من عمال منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك خلال جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حرص على تقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتوزيع الهدايا والعيديات عليهم، تقديرًا لما يبذلونه من جهود يومية للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل بالمحافظة، لما يقومون به من دور مهم وحيوي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للعاملين بمنظومة النظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، مؤكدًا أن ما يقدمه هؤلاء العمال من جهد يستحق كل التقدير والاحترام، باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع وميادين أسيوط.

ووجه اللواء محمد علوان الشكر لجميع العاملين بمنظومة النظافة، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومتمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة والعمل على دعمها والارتقاء بمستوى الأداء بها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.