الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يزور المرضى بمستشفى الإصابات الجامعي ويشاركهم فرحة عيد الأضحى بتوزيع الهدايا والعيديات
إيهاب عمر

حرص اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على زيارة عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى الإصابات الجامعي بجامعة أسيوط، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث شملت الزيارة مصابي حادث أبنوب وعددًا من الحالات الأخرى بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور محمد فاروق، والدكتور أحمد إكرامي نائبا مدير المستشفى، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتور علي مختار المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي، والدكتورة راندا كامل مدير المكتب الفني بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وخلال جولته داخل الأقسام المختلفة، حرص محافظ أسيوط على تبادل الحديث مع المصابين وذويهم، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، كما قام بتوزيع الهدايا والعيديات على المرضى لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم ومشاركتهم أجواء العيد.

واستمع اللواء محمد علوان إلى شرح من الفريق الطبي حول تطورات الحالات والخدمات العلاجية المقدمة للمصابين، حيث اطمأن على استقرار حالتهم الصحية وتحسن عدد كبير منهم، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى تمام شفائهم.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى وذويهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، موجهًا بسرعة تلبيتها وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمواطنين خاصة في المواقف الإنسانية والظروف الطارئة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بمستشفى الإصابات الجامعي وما يبذلونه من عمل متواصل لخدمة المرضى على مدار الساعة.

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة الطبية الدقيقة للحالات المتبقية، والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو مطالب للمرضى وذويهم، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم خلال فترة العلاج.

من جانبهم، أعرب المصابون وذووهم عن سعادتهم بهذه الزيارة الإنسانية، مثمنين حرص محافظ أسيوط على مشاركتهم فرحة العيد والاطمئنان عليهم، مؤكدين أن تلك اللفتة كان لها أثر طيب في نفوسهم وأسهمت في رفع روحهم المعنوية.

وفي ختام الزيارة، دعا محافظ أسيوط المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل.

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
