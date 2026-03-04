اقتراحات النواب توافق على طلب برلماني بإنشاء بورصة للخضار في إدكو بالبحيرة

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل اللجنة، بشأن إنشاء بورصة للخضار بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة لخدمة 38000 فدان أرض زراعية موالح ومحاصيل، للاستفادة من الإنتاج الزراعي بالمدينة.

وأكد النائب، أن هناك حاجة ماسة لإنشاء بورصة للخضروات، لجمع محال الخضار المنتشرة في جميع شوارع المدينة والمعطلة للطرق، لتكون في شكل منظم، على أن يشمل المشروع "ثلاجات حفظ للخضار - باكيات يتم تأجيرها للتجار - أماكن انتظار السيارات، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع.

وأشار زين الدين، إلى أن إنشاء بورصة للخضار في إدكو يسهم في زيادة الاستثمار، وتنظيم عملية البيع، بدلاً من العشوائية الموجودة داخل المدينة، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب.

واقترح محمد زين الدين، أن يتم تنفيذ المشروع على قطعة أرض في منطقة شرق مركز شرطة إدكو بمساحة على مساحة 16 فدان، تتوافر بها جميع المقومات والمواصفات لعمل هذا المشروع، ضمن تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتحقيق أفضل استغلال لها وتنمية المناطق المجاورة لها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء البورصة الخاصة بالخضار في إدكو يأتي في ضوء توجهات رئيس الجمهورية نحو التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وزيادة قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع.

من جانبه أعلن اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، الموافقة على المشروع، مشيرا إلى أنه تم إسناده للغرفة التجارية للقيام مع المكاتب الاستشارية بعمل الرسومات الخاصة، وأخذ جسات الأرض لبدء التنفيذ.

وعبر سكرتير عام محافظة البحيرة، عن تضامنه مع المقترح الذي يتماشى مع رؤية الدولة في دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما يحقق الأمن الغذائي، وتوفير مكان مناسب لتداول المحاصيل.

وأشار إلى أن المحافظة تتواصل مع كافة الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ المشروع في أسرع وقت، مع تسهيل الإجراءات اللازمة.

فيما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مقترح إنشاء بورصة للخضار في إدكو، مع التوصية بسرعة إنهاء الإجراءات.

ووجهت اللجنة، محافظة البحيرة باتخاذ اللازم للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، بما يحقق الهدف منه لصالح دعم الاستثمار الزراعي.