اقتصاد

أقل سعر لشراء الدينار الكويتي من البنوك

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :

سعر الشراء:163.77جنيه.

سعر البيع: 164.10 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو:

سعر الشراء:162.06جنيه.

سعر البيع: 163.95 جنيه.

وصل  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:161.70جنيه.

سعر البيع: 164.11 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :

سعر الشراء:161.35جنيه.

سعر البيع: 164.10 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :

سعر الشراء:158.93جنيه.

سعر البيع: 165.73 جنيه.

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:158.88جنيه.

سعر البيع: 164.14 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:154.59جنيه.

سعر البيع: 155.07 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  اليوم الأربعاء 4-3-2026نحو :

سعر الشراء:149.77جنيه.

سعر البيع: 155.16 جنيه.

زاد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :

سعر الشراء: 142.72جنيه.

سعر البيع: 154.62 جنيه.

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء: 163.65 جنيه.

سعر البيع: 164.16 جنيه.


السعر العالمى للدينار كويتي:

 162.951جنيه 

يقدم بنك المصرف العربى الدولى أعلي سعر لبيع الدينار كويتي:

 163.776 جنيه

ويقدم بنك المصرف المتحد أقل سعر لشراء دينار كويتي من البنوك:

154.627 جنيه


 

