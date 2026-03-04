أقل سعر لشراء الدينار الكويتي من البنوك

يرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .
أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :
سعر الشراء:163.77جنيه.
سعر البيع: 164.10 جنيه.
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو:
سعر الشراء:162.06جنيه.
سعر البيع: 163.95 جنيه.
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو:
سعر الشراء:161.70جنيه.
سعر البيع: 164.11 جنيه.
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :
سعر الشراء:161.35جنيه.
سعر البيع: 164.10 جنيه.
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :
سعر الشراء:158.93جنيه.
سعر البيع: 165.73 جنيه.
ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:158.88جنيه.
سعر البيع: 164.14 جنيه.
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:154.59جنيه.
سعر البيع: 155.07 جنيه.
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026نحو :
سعر الشراء:149.77جنيه.
سعر البيع: 155.16 جنيه.
زاد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :
سعر الشراء: 142.72جنيه.
سعر البيع: 154.62 جنيه.
ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء: 163.65 جنيه.
سعر البيع: 164.16 جنيه.
السعر العالمى للدينار كويتي:
162.951جنيه
يقدم بنك المصرف العربى الدولى أعلي سعر لبيع الدينار كويتي:
163.776 جنيه
ويقدم بنك المصرف المتحد أقل سعر لشراء دينار كويتي من البنوك:
154.627 جنيه